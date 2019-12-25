В Воронежской области перевернулась «БМВ»: два человека погибли, еще двое - в больнице

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-25T14:33:21+03:00

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В среду, 25 декабря, 29-летний мужчина двигался на «БМВ» по трассе «Курск - Саратов» со стороны Борисоглебска. По предварительным данным, около 12.15 на 393 километре автодороги водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате аварии погибли два человека: водитель и 54-летняя женщина, еще двух мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в Борисоглебскую районную больницу. Их личности сейчас уточняются.

Свидетели сообщают, что у автомобиля во время движения, возможно, произошло отсоединение колеса. Точную причину установят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU