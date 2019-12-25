В Воронеже определили победителей конкурса по созданию концепта международного аэропорта имени Петра I
Всего на конкурс было представлено пять проектов студентов ВГТУ
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24 декабря подвели итоги архитектурного конкурса по созданию концепта международного аэропорта Воронеж имени Петра I. Лучшие работы студентов факультета архитектуры и градостроительства Воронежского государственного технического университета будут использованы при разработке рабочего проекта аэровокзального комплекса. Дипломы и денежные сертификаты победителям вручили президент финансовой компании «Аксиома» Сергей Журавлев и генеральный директор Иван Кандыбин.
ИСТОЧНИК KP.RU