2019-12-25T16:18:41+03:00
Общество

В Воронеже определили победителей конкурса по созданию концепта международного аэропорта имени Петра I

Всего на конкурс было представлено пять проектов студентов ВГТУ
Олег ИВАНОВ
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24 декабря подвели итоги архитектурного конкурса по созданию концепта международного аэропорта Воронеж имени Петра I. Лучшие работы студентов факультета архитектуры и градостроительства Воронежского государственного технического университета будут использованы при разработке рабочего проекта аэровокзального комплекса. Дипломы и денежные сертификаты победителям вручили президент финансовой компании «Аксиома» Сергей Журавлев и генеральный директор Иван Кандыбин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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