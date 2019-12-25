Стало известно, насколько и когда повысят пенсии воронежцам

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-25T14:07:58+03:00

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В 2019 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены с 1 января на 7,05%. А какой прибавки ждать в 2020 году? На этот вопрос 24 декабря ответил Александр Меркулов, руководитель воронежского отделения ПФР. Так с первого дня нового года воронежские пенсионеры, ушедшие на заслуженный отдых, могут рассчитывать на увеличение выплат на 6,6%.

С 1 августа будет проведена традиционная корректировка страховых пенсий для тех, кто работал в этом году.

Что же касается пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые, например, получают в случае инвалидности или потери кормильца, то они будут проиндексированы на 7%. Это увеличение ждет и работающих и неработающих пенсионеров с 1 апреля 2020-го.

Отметим, что за прошедший год ряды пенсионеров пополнили 27 тысяч жителей Воронежской области. При этом 10% из них вышли на заслуженный отдых досрочно. Напомним, сейчас общая численность пенсионеров в нашем регионе – 762 тысячи человек. Ежемесячно на пенсии и другие социальные выплаты требуется 11 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU