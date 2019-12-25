Воронежские аниматоры покажут мультфильм «Снежная королева» на площади Ленина
Воронежская анимационная студия Wizart подготовила для горожан новогодний сюрприз. 31 декабря на площади Ленина возле главной елки местные жители смогут увидеть ленту «Снежная Королева» и вспомнить, как начиналось удивительное приключение храброй Герды. Показ начнется в 17.00.
- Студия Wizart известна во всем мире благодаря полнометражным фильмам «Снежная Королева» и «Волки и овцы». Мы всегда подчеркиваем, что сердце компании - анимационное производство - находится именно в Воронеже. И для нас очень важно поздравить любимый город так, как мы умеем лучше всего - с помощью языка анимации, способного подарить волшебное настроение в самый особенный день уходящего года, - отметил исполнительный продюсер студии Владимир Николаев.
Также воронежцы смогут увижеть эпизоды нового сериала «Снежная Королева: Хранители Чудес» и короткометражный фильм «Котенок с улицы Лизюкова - 2». Показы пройдут там же, на площади Ленина, со 2 по 7 января в 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU