Воронежские аниматоры покажут мультфильм «Снежная королева» на площади Ленина

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-25T12:42:25+03:00

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Воронежская анимационная студия Wizart подготовила для горожан новогодний сюрприз. 31 декабря на площади Ленина возле главной елки местные жители смогут увидеть ленту «Снежная Королева» и вспомнить, как начиналось удивительное приключение храброй Герды. Показ начнется в 17.00.

- Студия Wizart известна во всем мире благодаря полнометражным фильмам «Снежная Королева» и «Волки и овцы». Мы всегда подчеркиваем, что сердце компании - анимационное производство - находится именно в Воронеже. И для нас очень важно поздравить любимый город так, как мы умеем лучше всего - с помощью языка анимации, способного подарить волшебное настроение в самый особенный день уходящего года, - отметил исполнительный продюсер студии Владимир Николаев.

Также воронежцы смогут увижеть эпизоды нового сериала «Снежная Королева: Хранители Чудес» и короткометражный фильм «Котенок с улицы Лизюкова - 2». Показы пройдут там же, на площади Ленина, со 2 по 7 января в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU