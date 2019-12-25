Из Воронежа запустят чартеры в Турцию

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-25T10:30:32+03:00

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3 июня следующего года из нашего города вновь запустят чартерные рейсы в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской воздушной гавани.

Самолеты компании Red Wings будут летать в турецкий Даламан. Рейсы должны проходить два раза в неделю: каждую среду в 15.00 и каждое воскресенье в 13.30. Пассажиры проведут в пути три часа.

Чартерная программа будет действовать до 21 октября. Продажа туров откроется со дня на день. Добавим, что аналогичная программа действовала и в 2019 году. Направление оказалось очень популярным среди воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU