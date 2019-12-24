Воронежская кондитерская фабрика расширит производство вафель и зефира

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-24T15:43:57+03:00

На эти цели будут направлены инвестиции - более 174 млн рублей

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Планируется увеличить производственные мощности Воронежской кондитерской фабрики. О предстоящей модернизации оборудования и расширении ассортимента вафель и зефира рассказал директор фабрики Ирина Олейнич.

Соответствующий инвестиционный проект «Техническое перевооружение и расширение действующего производства мучных и сахаристых кондитерских изделий» был представлен 23 декабря губернатору Александру Гусеву на заседании экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития региона. Объем инвестиций оценивается в чуть более 174 млн рублей.

Реализация проекта позволит создать 80 новых рабочих мест.По итогам голосования членов экспертного совета было принято решение о включении проекта Воронежской кондитерской фабрики в перечень особо значимых.

ИСТОЧНИК KP.RU