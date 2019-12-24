Житель Воронежской области положил 22 тысячи рублей в журнал инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-24T14:58:28+03:00

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В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В ноябре 2019 года он зашел в кабинет здания МРЭО ГИБДД № 8 ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчина предложил деньги инспектору по исполнению административного законодательства, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.

Полицейский предупредил местного жителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и отказался принять средства. Но тот все равно положил в журнал, находившийся на рабочем столе, 22 тысячи рублей.

- Следователи осмотрели место происшествия. Изъяты переданные в качестве взятки денежные средства, допрашиваются свидетели, проведены необходимые осмотры, выполняется комплекс необходимых мероприятий. Мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Рамазан Асадов.

ИСТОЧНИК KP.RU