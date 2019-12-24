2019-12-24T13:44:27+03:00
Общество

Объявлены дни, когда в Воронежской области будут доставлять январские пенсии

В связи с праздниками обычное расписание несколько сместится
Виктор ЛЕВШАКОВ
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762 тысячи человек – такова общая численность пенсионеров в Воронежской области. В это число входят и 14 тысяч военных пенсионеров. 24 декабря на итоговой пресс-конференции Александр Меркулов, управляющий отделением ПФР по Воронежской области, рассказал, как будет осуществляться доставка пенсий за январь 2020 года.

Если вы получаете выплаты у сотрудников почтовой связи, то уже 3 января вам отдадут деньги за 5 число. 4 января – за 4 – здесь ничего не меняется. Следующие выплаты произведут 6 января – отдадут деньги сразу и за 6 и за 7 число. Уже с 8 января выплаты будут производиться день в день.

Те пенсионеры, что получают деньги с 1 по 10 января через кредитные учреждения, и вовсе получат свои законные выплаты в последних числах декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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