В Воронеже на месте кафе "Губернатор" провели благоустройство
На месте снесенного кафе «Губернатор» на проспекте Революции силами комбината благоустройства Центрального района очистили территорию от строительного мусора и уложили тротуарную плитку.
В 2020 году по поручению мэра Воронежа здесь обустроят сквер для отдыха горожан.
- Концепция благоустройства уже разработана, она предусматривает устройство плиточного покрытия, установку скамеек, уличных светильников, формирование зеленых зон: посадку рябин и организацию цветников с высадкой многолетних почвопокровных растений. Кроме того, для удобства жителей прорабатывается техническая возможность оборудования зоны отдыха точками доступа Wi-Fi, - рассказали в управе Центрального района.
ИСТОЧНИК KP.RU