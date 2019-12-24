2019-12-24T13:20:40+03:00
Общество

В Воронеже на месте кафе "Губернатор" провели благоустройство

В будущем году здесь появится сквер с бесплатным интернетом
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото мэрии Воронежафото мэрии Воронежа
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На месте снесенного кафе «Губернатор» на проспекте Революции силами комбината благоустройства Центрального района очистили территорию от строительного мусора и уложили тротуарную плитку.

В 2020 году по поручению мэра Воронежа здесь обустроят сквер для отдыха горожан.

- Концепция благоустройства уже разработана, она предусматривает устройство плиточного покрытия, установку скамеек, уличных светильников, формирование зеленых зон: посадку рябин и организацию цветников с высадкой многолетних почвопокровных растений. Кроме того, для удобства жителей прорабатывается техническая возможность оборудования зоны отдыха точками доступа Wi-Fi, - рассказали в управе Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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