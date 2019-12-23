2019-12-23T19:33:45+03:00
Общество

Два воронежских магазина с алкоголем легализовались только после штрафа

В городе продолжаются проверки заведений, где продают спиртное
Виктор ПАВЛОВ
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Не весь алкоголь, что продают нелегальные магазины, разлит на заводах, а не в ближайшем гаражном кооперативе.Не весь алкоголь, что продают нелегальные магазины, разлит на заводах, а не в ближайшем гаражном кооперативе.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Коминтерновском районе Воронежа прошли рейды по торговым точкам, где продают алкоголь. Сотрудники областного департамента имущественных и земельных отношений области вместе с работниками районной управы изучили обращения граждан и навестили магазины, на которые были жалобы.

- За противоправную деятельность предпринимателям грозят штрафы от пятисот тысяч и даже миллиона рублей. Владельцам торговых точек выгоднее приобретать лицензию, - говорят в управе района. - Тем не менее, находятся те, кто пытается обойти закон.

Проверки приносят плоды. Заведения на Торпедо, 24 и Лизюкова, 56, которые "ревизоры" посетили чуть раньше, после наказания легализовались. Оба предпринимателя приобрели лицензию на продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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