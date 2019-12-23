В Воронеже задержали мужчину, который взял на отдых полкило амфетамина

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-23T18:02:14+03:00

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Внушительный пакет наркотиков нашли полицейские у водителя автомобиля "Фольксваген-Джетта". Машину остановили на трассе М-4 "Дон" вчера, 22 декабря, примерно в 11 утра.

В салоне находились 34-летний и 41-летний мужчины. Как выяснилось, за плечами первого - многочисленные кражи. В отделе он полностью признал вину. Рассказал, что поехал на отдых, а с собой захватил амфетамин. Пакет обернул женской курткой. Наркотики планировал продавать в Краснодаре с помощью "закладок".

В экспертном центре взвесили пакет с амфетамином - больше полкило. За незаконную продажу наркотиков в таком объеме мужчине грозит до двадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU