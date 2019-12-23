2019-12-23T12:34:55+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей во время сдачи гаража в аренду

Мошенник якобы ошибочно перевел ей больше денег, чем нужно, и попросил данные карты для их возврата
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже 70-летняя местная жительница случайно отдала мошеннику 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 23 декабря.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что разместила объявление о сдаче гаража в аренду в интернете. После с ней связался мужчина и заявил о желании воспользоваться помещением. Он пообещал перевести предоплату на карту местной жительницы. Она продиктовала ему номер карты. Но неожиданно звонивший заявил, что ошибочно перевел ей на счет сумму больше. Тогда он попросил сказать ему и другие данные карты, чтобы их вернуть. Горожанка согласилась. После этого с ее счета списали 140 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано четыре сообщения о совершенных мошенничествах в отношении местных жителей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором
Дело об убийстве в воронежском дворе дошло до суда
В Воронежской области разыскивают 48-летнюю женщину
В Воронеже будут судить полицейского, который за взятки помогал сдавать экзамен на права
На воронежском проспекте Труда могут вернуть старую схему движения
В Воронеже на «зебре» сбили двух мужчин
В Воронеже пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей во время сдачи гаража в аренду
В Воронеже рецидивист пытался вынести в брюках элитный алкоголь
В Воронеже Роспотребнадзор закрыл ясельную группу в детсаду
В Воронеже маяк на Левом берегу засиял ко Дню энергетика
В Воронеже очередного любителя бесплатных елочек задержали с поличным
Житель Воронежской области получил социальные выплаты на миллион рублей по фиктивным документам
Воронежцы в 2019 году больше всего жаловались на дырявые кровли домов
В Воронеже перевернулась иномарка: водитель погиб
В Воронеже нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ
Музыканты подарят воронежцам "Новогоднее настроение"
В Воронеже сфотографировали грязный грузовик, ставший произведением искусства
В Воронеже открывается масштабная выставка кукол
В Воронежской области украинский рецидивист после депортации тайно перешел границу России
Житель Воронежской области дважды за пять минут ограбил один и тот же магазин
В Воронеже над дорогой повисла огромная сломанная ветка