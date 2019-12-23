В Воронеже пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей во время сдачи гаража в аренду

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-23T12:34:55+03:00

Мошенник якобы ошибочно перевел ей больше денег, чем нужно, и попросил данные карты для их возврата

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В Воронеже 70-летняя местная жительница случайно отдала мошеннику 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 23 декабря.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что разместила объявление о сдаче гаража в аренду в интернете. После с ней связался мужчина и заявил о желании воспользоваться помещением. Он пообещал перевести предоплату на карту местной жительницы. Она продиктовала ему номер карты. Но неожиданно звонивший заявил, что ошибочно перевел ей на счет сумму больше. Тогда он попросил сказать ему и другие данные карты, чтобы их вернуть. Горожанка согласилась. После этого с ее счета списали 140 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано четыре сообщения о совершенных мошенничествах в отношении местных жителей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU