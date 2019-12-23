2019-12-23T11:25:05+03:00
Общество

В Воронеже маяк на Левом берегу засиял ко Дню энергетика

На башне линии электропередач в парке «Алые паруса» появилась иллюминация
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже башня линии электропередач, стилизованная под маяк, удивила местных жителей иллюминацией в День энергетика в воскресенье, 22 декабря. Видео сияющей конструкции опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».

Маяк в Воронеже.

«Маяк» появился в городе в парке «Алые паруса» 16 декабря. Высота его составляет 46 метров. Лучи будут имитировать три зенитных прожектора. Их направят на правый берег. До этого об иллюминации башни не говорили. Так что сияние стало для местных жителей настоящим сюрпризом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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