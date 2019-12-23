2019-12-23T11:02:53+03:00
Происшествия

В Воронеже очередного любителя бесплатных елочек задержали с поличным

Мужчина шел с тремя деревьями прямо навстречу сотрудникам Росгвардии
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники Росгвардии задержали мужчину за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 23 декабря.

Так, 24-летний местный житель вышел из лесного массива в Центральном районе прямо навстречу росгвардейцам. В руках он нес три свежесрубленные сосны.

Горожанина задержали. Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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