В Воронеже очередного любителя бесплатных елочек задержали с поличным
Мужчина шел с тремя деревьями прямо навстречу сотрудникам Росгвардии
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В Воронеже сотрудники Росгвардии задержали мужчину за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 23 декабря.
Так, 24-летний местный житель вышел из лесного массива в Центральном районе прямо навстречу росгвардейцам. В руках он нес три свежесрубленные сосны.
Горожанина задержали. Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
ИСТОЧНИК KP.RU