В Воронеже очередного любителя бесплатных елочек задержали с поличным

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-23T11:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже сотрудники Росгвардии задержали мужчину за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 23 декабря.

Так, 24-летний местный житель вышел из лесного массива в Центральном районе прямо навстречу росгвардейцам. В руках он нес три свежесрубленные сосны.

Горожанина задержали. Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU