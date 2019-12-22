2019-12-22T10:12:34+03:00
Спорт

В воронежский «Факел» пришел новый тренер

Александр Бородкин будет помощником Владимира Бесчастных
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Бородкин.Александр Бородкин.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Тренерский штаб «Факела» пополнился новым специалистом. 48-летний Александр Бородкин будет помощником Владимира Бесчастных. Напомним, известный в прошлом нападающий отработал главным тренером полсезона, результаты пока катастрофические: много разгромных поражений и последнее место в таблице ФНЛ.

Александр Бородкин играл защитником за ростовский «Ростсельмаш», московские «Динамо», «Торпедо», ЦСКА и «Тюмень». На его счету 187 матчей в высшей лиге. Работал тренером в столичном «Торпедо» с 2014 года с перерывами, а также в алма-атинском «Кайрате» и в ныне почившем клубе «Москва».

Логично предположить, что задачей специалиста будет улучшить действия защитной линии команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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