Воронежский коллектор оценил моральный вред от общения с должником в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-20T20:21:20+03:00

Тот, действительно, заплатит за оскорбления. Только куда меньшую сумму

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Судебное разбирательство, вероятно, научит 56-летнего жителя Семилукского района держать свои эмоции при себе. Все началось с того, как к нему в очередной раз заглянул незваный гость: 32-летний сотрудник коллекторского агентства. Дело в том, что мужчина задолжал банку крупную сумму. Пошел уже четвертый год, как он ее не возвращал. Разговора не вышло: хозяин жилья покрыл гостя потоками брани.

Оказалось, что коллектор заранее включил диктофон. Запись он отнес в суд. Первым делом должника привлекли к административной ответственности за оскорбление. Он заплатит штраф - тысячу рублей. Коллектор решил пойти дальше и потребовал 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил эти требования частично: обидчик заплатит сотруднику две тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU