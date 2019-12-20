В Воронежской области раскрыли жестокое убийство пожилого сторожа

СЕГОДНЯ 19:45 2019-12-20T19:46:40+03:00

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В Воронежской области раскрыли дело об убийстве и разбое. В этих преступлениях подозревают 37-летнего россошанца. Дело вместе с обвинительным заключением прокурора направили в суд. Подробности рассказали в следственном управлении СКР по Воронежской области.

7 января этого года в помещении магазина, расположенного в Россоши, нашли тело 69-летнего сторожа. Неизвестный избил его кирпичом и связал ему руки буксировочным тросом. Пожилой мужчина скончался от травм. Из кассы пропали деньги - 9,5 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в надвинутой на лицо шапке с прорезями для глаз и темном дождевике.

После кропотливой работы вышли на след подозреваемого - мужчины, который сам раньше работал здесь сторожем. Обвиняемый частично признал вину в преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU