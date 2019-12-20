В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-20T16:56:00+03:00

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С начала недели в Воронеже с канализационных колодцев пропали 39 крышек. Это в полтора раза больше, чем в первую неделю декабря. Чаще всего подобные кражи происходят в Коминтерновском районе - только с понедельника специалисты водоканал закрыли там 14 колодцев. Также часто встречаются подобные случаи в Левобережном и Железнодорожном районах.

- Если раньше исчезали крышки из металла, то сейчас злоумышленники не брезгуют и полиэтиленовыми. До сих пор они считались антивандальными, потому что какой-либо ценности для «искателей металлов» не представляли. Кроме того, уже несколько лет подряд мы фиксируем рост числа заявок на закрытие колодцев перед наступлением долгих новогодних праздников, - рассказал заместитель главного инженера «РВК-Воронеж» по производственному обслуживанию Юрий Ленченков.

Доходит до того, что детская площадка во дворе дома №168 по улице Беговой за одну ночь лишилась сразу девяти крышек. За кражу крышки колодца предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время на балансе воронежского водоканала находится более 36 тысяч канализационных и порядка 8,5 тысяч водопроводных колодцев. В случае отсутствия на них крышек, жители города могут обращаться в «РВК-Воронеж» по телефону: 206-77-07. Для нештатных ситуаций, чтобы не дожидаться на линии, следует набрать в тоновом режиме «1».

ИСТОЧНИК KP.RU