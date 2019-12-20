Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-20T15:35:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Семилуках на улице Рязанцева появились два пешеходных перехода и соответствующие знаки, которых местные жители добивались 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по Воронежской области в пятницу, 20 декабря. Теперь жители нечетной стороны улицы, которая долгие годы находилась в плену региональной трассы, могут без риска для жизни перейти дорогу.

Проблема решилась после того, как на нее обратили внимание активисты. За семь дней власти отреагировали на обращение и сделали переходы.

Также на этой улице в мае 2020 года муниципалитет отремонтирует тротуар и сделает освещение. Пешеходную дорожку проложили больше 40 лет назад, поэтому она нуждается в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU