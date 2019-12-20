2019-12-20T15:35:39+03:00
Общество

Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет

«Зебру» сделали на улице Рязанцева в городе Семилуки
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: с сайта ОНФ по Воронежской области.Фото: с сайта ОНФ по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Семилуках на улице Рязанцева появились два пешеходных перехода и соответствующие знаки, которых местные жители добивались 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по Воронежской области в пятницу, 20 декабря. Теперь жители нечетной стороны улицы, которая долгие годы находилась в плену региональной трассы, могут без риска для жизни перейти дорогу.

Проблема решилась после того, как на нее обратили внимание активисты. За семь дней власти отреагировали на обращение и сделали переходы.

Также на этой улице в мае 2020 года муниципалитет отремонтирует тротуар и сделает освещение. Пешеходную дорожку проложили больше 40 лет назад, поэтому она нуждается в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»