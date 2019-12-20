УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-20T13:14:08+03:00

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В Воронеже управляющая компания пересчитала плату за отопление местным жителям после вмешательства ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 20 декабря.

Так, в Госжилинспекцию обратились жители дома № 1 по улице Еремеева. Они заметили, что в отопительном периоде 2018-2019 размер платы по строке «отопление» значительно увеличился.

Инспекторы провели проверку. Оказалось, что ООО «УК Мастер» при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению за декабрь 2018 март 2019 не учитывали площади нежилых помещений. Организации выдали предписание об устранении нарушений.

В УК провели перерасчет и вернули жильцам дома больше 27,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU