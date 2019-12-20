Выходные в Воронеже будут теплыми и немного дождливыми

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-20T08:39:18+03:00

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Очередные декабрьские выходные пройдут без снега и морозов. Горожан ожидает лишь теплая и немного дождливая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 20 декабря, днем ожидается +2 градуса, переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3 м/с.

В ночь на субботу, 21 декабря, температура воздуха опустится до -2 градусов. Ветер южный 4 м/с. Легкий морозец задержится ненадолго. Уже днем будет +2 градуса тепла. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В воскресенье, 22 декабря, ночью будет 0 градусов. И снова южный ветер 4 м/с. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В ночь на понедельник, 23 декабря, пойдет небольшой дождь. Столбик термометра опустится лишь на один градус. Будет +5. Ветер южный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU