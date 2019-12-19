2019-12-19T19:45:53+03:00
Общество

В Воронеже умерла кошка Лиза - символ ВГУ

Она прожила более 20 лет
Олег ИВАНОВ
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Скорее всего, страница кошки Лизы теперь будет закрытаСкорее всего, страница кошки Лизы теперь будет закрытаФото: СОЦСЕТИ
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Университетская кошка Лиза, которая приносила удачу на зачетах и экзаменах не одному поколению студентов ВГУ, умерла. Животное в течение всей своей жизни, а это более 20 лет, жила в главном корпусе Воронежского госуниверситета. За это время она стала настоящим символом вуза и даже обзавелась собственно страницей в instagram. К слову, на университетскую кошку подписано 2272 человека.

Считалось, что Лиза может свободно гулять в стенах ВГУ. Подходила же она именно к тему, кому нужна была помощь во время сложных дисциплин, ну и, конечно же, к тем, кто был ласков с ней. К сожалению, с годами животному было все тяжелее проявлять свою грацию и игривый характер.

- Покойся с миром, кисонька. Ты была важной частью нашего университета, - оставили послание студенты на странице университетской кошки в соцсетях.

Напомним, Лиза не раз появлялась в ярких образах на фотографиях в интернете. Например, она могла вам запомниться как кошка, покорившая знаменитый Железный трон из сериала «Игра престолов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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