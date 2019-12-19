2019-12-19T17:28:40+03:00
Общество

В декабре долг по зарплате в Воронежской области вырос до 43.6 млн рублей

Свои деньги вовремя не получили 700 человек
Олег ИВАНОВ
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Среднемесячная номинальная зарплата в Воронежской области составила 33,7 тысячи рублей. Это данные за октябрь 2019 года. Эта цифра на 9.1% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Воронежстата.

Существенно (в 1.9 раза) в октябре, впрочем как всегда, среднеобластной уровень превышают доходы работников организаций, производящих компьютеры, электронные и оптические изделия. Также получают больше (в 1.7 раза) – финансисты и страховщики.

Не так хорошо идут дела у работников, производящих текстильные изделия (их зарплата - 39% от среднеобластного уровня), бумагу и бумажные изделия (41 %), кожу и изделия из кожи (44 %).

По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности, суммарная задолженность по зарплате работникам по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 43.6 млн рублей. Свои деньги вовремя не получили 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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