2019-12-19T13:29:03+03:00
Общество

Воронежский лесхоз получил оборудование и технику на 45 миллионов

Часть из них уже успешно использовалась в этом сезоне
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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В этом году впервые за постсоветский период лесничества Воронежской области получили большую партию новой современной техники. Это 4 трактора, 11 лесопосадочных машин, мульчер, 16 культиваторов, 4 пожарные автоцистерны, 11 противопожарных установок, 42 ранцевых лесных огнетушителя, 2 автомобиля высокой проходимости и другое лесохозяйственное и лесопожарное оборудование на общую сумму 45 миллионов рублей.

-Вся техника, приобретенная в рамках проекта «Сохранение лесов», поставлена в филиалы и уже в этом году успешно использовалась при проведении летних и осенних работ – посадке леса, агротехнических уходах, подготовке почвы, профилактических противопожарных мероприятиях, - рассказал руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин. - Центр продолжит обновление тракторов и пожарных автомобилей и приобретение техники, необходимой для проведения лесохозяйственных работ. В следующем году планируется закупить оборудование еще на 35,5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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