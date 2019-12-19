В Воронежской области женщина уговорила друга изнасиловать их общую знакомую

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-19T12:55:38+03:00

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30-летнего и 39-летнюю жителей Воронежской области обвиняют в изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Все случилось ночью 12 декабря 2019 года. Эта пара была в гостях у 42-летней жительницы села Костенки Хохольского района. Они выпивали.

Но тихое застолье вскоре переросло в драку: 39-летняя женщина избила хозяйку, повалила ее на кровать, стянув одежду, и сказала товарищу изнасиловать ее. Тот воспользовался моментом. После этого пара ушла, а потерпевшая женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

30-летнего мужчину и его 39-летнюю приятельницу вскоре задержали. Они признали вину. Мужчину отправили под стражу, женщину – под домашний арест.

- Следователем СК проведены необходимые осмотры, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела, пострадавшая признана потерпевшей и допрошена в данном статусе, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Евгений Гетманов.

ИСТОЧНИК KP.RU