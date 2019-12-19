2019-12-19T12:55:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина уговорила друга изнасиловать их общую знакомую

Теперь этой странной парочке грозит тюремный срок
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летнего и 39-летнюю жителей Воронежской области обвиняют в изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Все случилось ночью 12 декабря 2019 года. Эта пара была в гостях у 42-летней жительницы села Костенки Хохольского района. Они выпивали.

Но тихое застолье вскоре переросло в драку: 39-летняя женщина избила хозяйку, повалила ее на кровать, стянув одежду, и сказала товарищу изнасиловать ее. Тот воспользовался моментом. После этого пара ушла, а потерпевшая женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

30-летнего мужчину и его 39-летнюю приятельницу вскоре задержали. Они признали вину. Мужчину отправили под стражу, женщину – под домашний арест.

- Следователем СК проведены необходимые осмотры, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела, пострадавшая признана потерпевшей и допрошена в данном статусе, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Евгений Гетманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сильный ветер повалил дерево во дворе на улице Ворошилова
Воронежский скрипач занял второе место на конкурсе «Золотые таланты»
Воронежским лютеранам придется освободить кирху в центре Воронежа
Воронежский лесхоз получил оборудование и технику на 45 миллионов
В Воронежской области женщина уговорила друга изнасиловать их общую знакомую
В Воронеже открываются районные елки
Сотрудники ДПС Воронежа получили 51 "Шкоду"
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Под Воронежем мужчина снимал деньги с кредитки своей гражданской жены
Под Воронежем педофил развращал школьниц даже из колонии
В Воронеже нашли школьницу, пропавшую после пробежки
В Воронеже мошенник продал чужой гараж
В Воронеже снизилась зарплата Деда Мороза и Снегурочки
В Воронеже начали официально торговать новогодними елками
В доме в центре Воронежа рассыпалась лестница в подвал
Воронежский «Буран» поздравил своего защитника с рождением сына победой над челябинским «Челметом»
Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе
В Воронеже еще один грузовик застрял под Каменным мостом