Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-18T20:30:48+03:00

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Бронзовую медаль на первенстве России по пулевой стрельбе завоевал воронежец Андрей Сезин. Соревнования проходили в стрелковом комплексе «Динамо» в Казани.

- Андрей стрелял из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. В этом виде соревнований в квалификации участвовали 120 юных спортсменов. Наш стрелок стал третьим, уступив только Артёму Иванову из Санкт-Петербурга, ставшему серебряным призером, и победителю первенства - москвичу Станиславу Рожкову, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU