Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе
Андрей Сезин опередил 117 соперников [фото]
Андрей Сезин стреляет классно.Фото: cspsk-vrn.ru
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Бронзовую медаль на первенстве России по пулевой стрельбе завоевал воронежец Андрей Сезин. Соревнования проходили в стрелковом комплексе «Динамо» в Казани.
- Андрей стрелял из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. В этом виде соревнований в квалификации участвовали 120 юных спортсменов. Наш стрелок стал третьим, уступив только Артёму Иванову из Санкт-Петербурга, ставшему серебряным призером, и победителю первенства - москвичу Станиславу Рожкову, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU