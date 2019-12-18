В Воронеже еще один грузовик застрял под Каменным мостом

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-18T20:22:05+03:00

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Водители грузовиков с высоким верхом никак не могут понять простую вещь – под Каменным мостом в центре Воронежа им ездить нельзя. Очередной экстремал, не увидевший соответствующий знак, пошел на таран переправы, имеющей большую историческую ценность, на своем ГАЗе. И попал в плен. Случилось это в среду, 18 декабря в 14.45.

56-летний водитель ГАЗа в ДТП не пострадал. Зато наверняка получит по шапке от начальства – предприятию скорее всего придется оплачивать ремонт не только машины, но и моста.

Напоминаем шоферам грузовиков: высота Каменного моста – 2,7 метра. Сравните с габаритами вашей машины и делайте выводы.

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ИСТОЧНИК KP.RU