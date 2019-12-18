В центре Воронежа водитель «семерки» сбил мужчину и врезался в свадебный салон

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-18T19:14:18+03:00

Мужчине предстоит объяснить гаишникам, как его "семерку" занесло на тротуар. Фото: "Типичный Воронеж".

Пешеход пострадал не сильно, а платья невест и вовсе остались невредимы

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В среду, 18 декабря, на улице Степана Разина в Центральном районе около 13 часов произошла необычная авария. Водитель «семерки» наехал на пешехода. Машину унесло вниз по маленькой лестнице – прямо к ступенькам свадебного салона. «Семерка» повредила часть входной группы и остановилась.

Фото ДТП разместили в соцсетях. На первый взгляд, сильно машина не повреждена.

- К счастью, тяжелых травм не получил и 27-летний пешеход. Мужчина от госпитализации отказались, - пояснили в городском отделе пропаганды ГИБДД. – Наши сотрудники, выясняют, почему 40-летний водитель потерял контроль над машиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU