В Воронеже школьница вышла на пробежку и не вернулась

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-18T18:17:01+03:00

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14-летняя Роза Первухина в шесть утра во вторник, 17 декабря, сказала маме, что пошла пробежаться. Школьница часто занималась физкультурой, у нее был проложен четкий маршрут от ее дома № 5/2 на улице Павлова (это Коминтерновский район) – до ближайшего магазина. Домой девочка не вернулась. Мама обратилась за помощью к полиции и поисковикам.

Приметы Розы Первухиной: рост 150 сантиметров, худощавая, черные длинные волосы. Была одета в темные брюки, ярко-голубую куртку, обута в серо-розовые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас девочка, просят позвонить в поисковый отряд «Черноземье» - 8-960-131-97-08, в полицию – 02 либо в службу спасения – 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU