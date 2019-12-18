2019-12-18T18:17:01+03:00
Происшествия

В Воронеже школьница вышла на пробежку и не вернулась

Розу Первухину ищут с утра 17 декабря
Юрий КОЗЛОВ
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Розы Первухиной нет дома около полутора суток.Розы Первухиной нет дома около полутора суток.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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14-летняя Роза Первухина в шесть утра во вторник, 17 декабря, сказала маме, что пошла пробежаться. Школьница часто занималась физкультурой, у нее был проложен четкий маршрут от ее дома № 5/2 на улице Павлова (это Коминтерновский район) – до ближайшего магазина. Домой девочка не вернулась. Мама обратилась за помощью к полиции и поисковикам.

Приметы Розы Первухиной: рост 150 сантиметров, худощавая, черные длинные волосы. Была одета в темные брюки, ярко-голубую куртку, обута в серо-розовые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас девочка, просят позвонить в поисковый отряд «Черноземье» - 8-960-131-97-08, в полицию – 02 либо в службу спасения – 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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