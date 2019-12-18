2019-12-18T17:44:19+03:00
Общество

Воронежца, живущего у Дома быта, слепят ночные фонари

В мэрии обещали отрегулировать освещение
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии пообещали повернуть фонари так, чтобы они светили не в окна домов, а на улицу.В мэрии пообещали повернуть фонари так, чтобы они светили не в окна домов, а на улицу.Фото: соцсети
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В Сети появился пост жителя улицы Краснознаменной. Квартира мужчины располагается возле Дома быта. Недавно там повесили новые мощные фонари. С одной стороны, стало намного светлее, с другой – на верхних этажах домов, располагающихся поблизости, они прямо-таки слепят.

- Свет ярко белый и холодный, бьет прямо в глаза как прожектором на стадионе и такой силы, что пробивается сквозь занавески. Зачем на узкой улице ставить такое яркое освещение? – задается вопросом мужчина.

В мэрии пообещали, что отрегулируют ночные фонари. Рабочие сделают так, чтобы они светили не в окна домов, а на улицу. Регулировку проведут в ночь с четверга, 19 декабря, на пятницу, 20 декабря. Уже поздно ночью 19-го фонари должны работать уже нормально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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