В Воронеже решили, будет ли каток на Советской площади
В мэрии сообщили о решении по поводу возможности установки катка на Советской площади.
- В этом году его заливать не будут. Причина отказа от этой идеи – техническая сложность. Рядом располагаются фонтаны и важно не нарушить сложную гидротехническую сеть. Возможно, к этому вопросу вернутся в будущем после разработки проекта, гарантирующего безопасность в этом плане, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.
В столице Черноземья теоретически могут заработать четыре катка: «Южный», «Алые паруса» и Центральный (бывший «Динамо»), а также в Комсомольском сквере. А вот в «Орленке» из-за реконструкции на этот раз его не будет. Само собой, планируют открыть и каток на площади Ленина.
Почему теоретически? Пока Дедушка Мороз к Воронежу немилостив. А катки откроются только при условии температуры - -4…-5 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU