В Воронеже решили, будет ли каток на Советской площади

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-18T17:15:47+03:00

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В мэрии сообщили о решении по поводу возможности установки катка на Советской площади.

- В этом году его заливать не будут. Причина отказа от этой идеи – техническая сложность. Рядом располагаются фонтаны и важно не нарушить сложную гидротехническую сеть. Возможно, к этому вопросу вернутся в будущем после разработки проекта, гарантирующего безопасность в этом плане, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

В столице Черноземья теоретически могут заработать четыре катка: «Южный», «Алые паруса» и Центральный (бывший «Динамо»), а также в Комсомольском сквере. А вот в «Орленке» из-за реконструкции на этот раз его не будет. Само собой, планируют открыть и каток на площади Ленина.

Почему теоретически? Пока Дедушка Мороз к Воронежу немилостив. А катки откроются только при условии температуры - -4…-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU