2019-12-18T16:46:49+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина взял в долг пять миллионов и спрятался в Ялте

Но и там его отыскали полицейские
Юрий КОЗЛОВ
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Не желавшему отдавать пять миллионов воронежцу грозит до десяти лет тюрьмы.Не желавшему отдавать пять миллионов воронежцу грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники городского отдела № 2 задержали 48-летнего воронежца по подозрению в крупном мошенничестве.

В мае 2019 года мужчина попросил у своего знакомого в долг пять миллионов. Состоятельный человек деньги отдал, а вот назад их не получил. Кредитор обратился в полицию, но должника долго не могли найти. Он надолго нигде не задерживался. И все-таки «подпольного миллионера» обнаружили и задержали в уже пять лет как российском крымском курорте Ялта.

- Вину в преступлении мужчина признал частично. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы). Афериста арестовали, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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