В Воронеже мужчина взял в долг пять миллионов и спрятался в Ялте
Сотрудники городского отдела № 2 задержали 48-летнего воронежца по подозрению в крупном мошенничестве.
В мае 2019 года мужчина попросил у своего знакомого в долг пять миллионов. Состоятельный человек деньги отдал, а вот назад их не получил. Кредитор обратился в полицию, но должника долго не могли найти. Он надолго нигде не задерживался. И все-таки «подпольного миллионера» обнаружили и задержали в уже пять лет как российском крымском курорте Ялта.
- Вину в преступлении мужчина признал частично. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы). Афериста арестовали, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU