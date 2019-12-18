Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку
Крутой рейв замесила 17 декабря в Event Hall провокационная группа Little Big. Это были полтора часа настоящего драйва, мега световое шоу (аппаратуру монтировал в зале всю ночь), смесь панка, рейва и рэпа и сто процентной отдачи.
Эпатажные музыканты во главе с Ильей Прусикиным заставили в едином порыве прыгать, махать руками и подпевать более 2000 воронежцев.
- Никого не хочу обидеть, но кричать можно и погромче! – подзадоривал фанатов Антон Лиссов.
Музыканты дали такого жару, что и сами разделись до пояса после первых песен, а Илья Прусикин пожертвовал свою футболку танцпартеру.
Little big в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Разгоряченные кумирами поклонники устроили активные танцы – и по примеру музыкантов футболки полетели на пол. А под ставшую вирусной по всему миру Skibidi танцевали даже те, кто сидел в креслах.
Little big в Воронеже: Skibidi.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU