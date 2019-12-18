2019-12-18T16:53:31+03:00
Звезды

Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку

Группа заставила скакать в едином порыве более 2000 фанатов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Крутой рейв замесила 17 декабря в Event Hall провокационная группа Little Big. Это были полтора часа настоящего драйва, мега световое шоу (аппаратуру монтировал в зале всю ночь), смесь панка, рейва и рэпа и сто процентной отдачи.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Эпатажные музыканты во главе с Ильей Прусикиным заставили в едином порыве прыгать, махать руками и подпевать более 2000 воронежцев.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Никого не хочу обидеть, но кричать можно и погромче! – подзадоривал фанатов Антон Лиссов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыканты дали такого жару, что и сами разделись до пояса после первых песен, а Илья Прусикин пожертвовал свою футболку танцпартеру.

Little big в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Разгоряченные кумирами поклонники устроили активные танцы – и по примеру музыкантов футболки полетели на пол. А под ставшую вирусной по всему миру Skibidi танцевали даже те, кто сидел в креслах.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Little big в Воронеже: Skibidi.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежца, живущего у Дома быта, слепят ночные фонари
В Воронеже решили, будет ли каток на Советской площади
В Воронеже мужчина взял в долг пять миллионов и спрятался в Ялте
Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку
В Воронеже снова отложили открытие бассейна в Южном парке
Спасатели предупредили воронежцев о непогоде
Под Воронежем мужчина потерял больше 36 тысяч во время продажи автозапчастей
Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах
В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу исчезновения 18-летнего курьера
В Воронежской области осудили водителя, из-за которого погибла целая семья
Жена воронежского участника «Дома-2» требует с него миллион рублей за избиение и интимные фото
Водоканал пересчитает ноябрьские квитанции местных жителей из-за ошибки
В Воронеже юбилей Сталина не будут праздновать и в театре оперы и балета
Воронежские Деды Морозы дадут торжественную клятву
Под Воронежем пьяный парень уничтожил два авто из-за желания «что-нибудь поджечь»