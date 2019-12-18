Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-18T16:53:31+03:00

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Крутой рейв замесила 17 декабря в Event Hall провокационная группа Little Big. Это были полтора часа настоящего драйва, мега световое шоу (аппаратуру монтировал в зале всю ночь), смесь панка, рейва и рэпа и сто процентной отдачи.

Эпатажные музыканты во главе с Ильей Прусикиным заставили в едином порыве прыгать, махать руками и подпевать более 2000 воронежцев.

- Никого не хочу обидеть, но кричать можно и погромче! – подзадоривал фанатов Антон Лиссов.

Музыканты дали такого жару, что и сами разделись до пояса после первых песен, а Илья Прусикин пожертвовал свою футболку танцпартеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/750352" frameborder="0"></iframe> Little big в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Разгоряченные кумирами поклонники устроили активные танцы – и по примеру музыкантов футболки полетели на пол. А под ставшую вирусной по всему миру Skibidi танцевали даже те, кто сидел в креслах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/750349" frameborder="0"></iframe> Little big в Воронеже: Skibidi.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU