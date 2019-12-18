2019-12-18T15:34:06+03:00
Общество

Спасатели предупредили воронежцев о непогоде

Порывы ветра могут достигать 18 м/c
Юлия ДИДЕНКО
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Спасатели со ссылкой на гидрометцентр предупредили жителей Воронежской области о неблагоприятных погодных условиях в четверг, 19 декабря. Порывы западного ветра в этот день могут достигать 15-18 м/с.

В региональном ГУ МЧС России напомнили местным жителям о правилах безопасности в непогоду. При сильном ветре спасатели попросили парковать машины вдали от деревьев. В это время следует также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, стоит избегать деревьев, мостов, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.

А в случае происшествия воронежцев просят звонить в 101, 112 или по телефону доверия 277 99 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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