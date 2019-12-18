2019-12-18T15:12:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина потерял больше 36 тысяч во время продажи автозапчастей

Мошенник обещал перевести местному жителю деньги за товар, но вместо этого снял их с его карты
Юлия ДИДЕНКО
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28-летний житель Семилукского района стал жертвой мошенника во время продажи автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 18 декабря.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что разместил свое объявление о продаже автомобильных запчастей в интернете. Через некоторое время с ним связался покупатель. Он утверждал, что переведет деньги за товар, но попросил сделать несколько банковских операций для этого. В итоге местный житель потерял больше 36 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано двенадцать сообщений о совершении мошенничествах. Большинство из них совершены дистанционным способом, посредством телефонной связи и интернета. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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