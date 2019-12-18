В Воронежской области осудили водителя, из-за которого погибла целая семья

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-18T14:54:58+03:00

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В Острогоржском районе осудили 28-летнего жителя Кемеровской области. Мужчину признали виновным в ДТП, в котором погибла целая семья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 18 декабря.

Так, жуткая авария произошла в начале августа на 77 км автодороги «Воронеж-Луганск. Водитель автомобиля «Ивеко» с прицепом ехал со стороны Воронежа в направлении Россоши. У села Болдыревкау он начал совершать обгон и на встречной полосе врезался в «Рено Рапид» под управлением 28-летнего жителя Воронежской области.

В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля «Рено Рапид» и два его пассажира: 24-летняя девушка и 2-летняя девочка от полученных травм скончались. Еще один 34-летний пассажир легкового автомобиля получил травмы, но от госпитализации отказался.

Суд назначил 28-летнему мужчине два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на два года лишил его водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU