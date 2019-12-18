Водоканал пересчитает ноябрьские квитанции местных жителей из-за ошибки

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-18T13:44:37+03:00

Перерасчет по фактическим показаниям абоненты увидят уже в квитанциях за январь 2020 года. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Коснется это тех, кто оплачивал счета через «Сбербанк Онлайн»

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Воронежцам пересчитают ноябрьские квитанции за холодную воду и водоотведение. из-за ошибки. Коснется это тех абонентов, которые оплачивали счета через приложение «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в среду, 18 декабря.

Ошибка была выявлена в программном обеспечении. Она связана с обменом данными по платежным системам. При ее устранении произошел непредвиденный сбой, в результате которого переданные через систему банк показания, не были учтены в квитанциях за ноябрь.

- Наши специалисты решили эту проблему и настроили работу системы, чтобы подобные ситуации больше не повторились. Но, к сожалению, показания приборов учета, которые абоненты вносили через Сбербанк Онлайн, сохранить не удалось. При этом платёж за коммунальные услуги прошел, - прокомментировали в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Из-за этого сбоя строки квитанции «Показания ИПУ» по холодному водоснабжению и водоотведению у абонентов оказались незаполненными, а начисления были произведены автоматически, исходя из среднемесячного потребления ресурса за последние полгода.

В водоканале рекомендуют местным жителям оплатить квитанцию в существующем виде и внести актуальные декабрьские показания приборов учета. Перерасчет по фактическим показаниям абоненты увидят в квитанциях за январь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU