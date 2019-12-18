2019-12-18T13:26:02+03:00
Происшествия

Под Воронежем пьяный парень уничтожил два авто из-за желания «что-нибудь поджечь»

Пиромана задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Новоусманском районе задержали поджигателя двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 18 декабря.

Накануне в дежурную часть с разницей в несколько часов обратились двое мужчин. Так, 79-летний местный житель рассказал, что ночью его автомобиль «ВАЗ-2107», припаркованный на улице Юбилейной, кто-то облил горючей смесью и поджег.

А 24-летний сельчанин заявил о таком же инциденте с его машиной «ВАЗ-21083». Транспортное средство было припарковано на улице Авдеева.

Сотрудники полиции осмотрели места происшествий и нашли в салоне авто следы рук. Через некоторое время поджигателя установили. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали. В отделе полиции он рассказал, что этой ночью был пьян. И у него возникло желание что-нибудь поджечь. Владельцев транспортных средств он не знал.

На парня возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Воронежем пьяный парень уничтожил два авто из-за желания «что-нибудь поджечь»