2019-12-18T12:37:40+03:00
Общество

Воронежцу прислали квитанцию за воду на 20 тысяч рублей

Но мужчина добился перерасчета
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже хозяину нежилого помещения в многоквартирном доме № 12 на улице 40 лет Октября пришел счет за воду на сумму 20 тысяч рублей. Но мужчина смог добиться перерасчета. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону.

Горожанин обратился в в Госжилинспекцию за помощью. Оказалось, что мужчина до 30 марта 2019 года не передавал показания счетчиков, которые были установлены в помещении. Поверка индивидуального прибора учета холодной воды он произвел только 2 июня.

Тогда ресурсоснабжающая организация в платежном документе за июнь произвела начисление платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению с учетом пропускной способности труб. Но по закону компания должна была начислить плату, исходя из среднемесячного объема потребления. Ведь счетчик считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки.

В итоге мужчине сделали перерасчет на сумму в 21,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежца, живущего у Дома быта, слепят ночные фонари
В Воронеже решили, будет ли каток на Советской площади
В Воронеже мужчина взял в долг пять миллионов и спрятался в Ялте
Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку
В Воронеже снова отложили открытие бассейна в Южном парке
Спасатели предупредили воронежцев о непогоде
Под Воронежем мужчина потерял больше 36 тысяч во время продажи автозапчастей
Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах
В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу исчезновения 18-летнего курьера
В Воронежской области осудили водителя, из-за которого погибла целая семья
Жена воронежского участника «Дома-2» требует с него миллион рублей за избиение и интимные фото
Водоканал пересчитает ноябрьские квитанции местных жителей из-за ошибки
В Воронеже юбилей Сталина не будут праздновать и в театре оперы и балета
Воронежские Деды Морозы дадут торжественную клятву
Под Воронежем пьяный парень уничтожил два авто из-за желания «что-нибудь поджечь»