Воронежцу прислали квитанцию за воду на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-18T12:37:40+03:00

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В Воронеже хозяину нежилого помещения в многоквартирном доме № 12 на улице 40 лет Октября пришел счет за воду на сумму 20 тысяч рублей. Но мужчина смог добиться перерасчета. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону.

Горожанин обратился в в Госжилинспекцию за помощью. Оказалось, что мужчина до 30 марта 2019 года не передавал показания счетчиков, которые были установлены в помещении. Поверка индивидуального прибора учета холодной воды он произвел только 2 июня.

Тогда ресурсоснабжающая организация в платежном документе за июнь произвела начисление платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению с учетом пропускной способности труб. Но по закону компания должна была начислить плату, исходя из среднемесячного объема потребления. Ведь счетчик считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки.

В итоге мужчине сделали перерасчет на сумму в 21,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU