В Воронеже поймали похитителя сумки и телефона у местной жительницы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-18T12:18:17+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции раскрыли кражу, которую совершили еще в августе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 18 декабря.

Так, в последний месяц лета 27-летняя местная жительница ночью гуляла со своим знакомым по улице 9 Января. На остановке «Газовая неожиданно её окликнули молодые люди, которые распивали спиртные напитки и пригласили присоединиться к их компании. Девушка согласилась. Она положила сумку и телефон на лавочку рядом с собой. Через некоторое время горожанка заметила, что ее вещи пропали. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

В итоге через четыре месяца вора нашли. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления и грабежи 29-летний местный житель. Его задержали в Коминтерновском районе. В отделе полиции мужчина признал вину и рассказал, что деньги успел потратить, а мобильный телефон оставил себе.

На местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU