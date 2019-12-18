Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в двух популярных заведениях в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-18T09:53:55+03:00

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В Центральный райсуд Воронежа поступили дела против двух заведений в центре города. Речь идет о ресторане YokoMokko, расположенного на проспекте Революции, 33Б. А также о кальян-баре «Мята Lounge Centre» на Комиссаржевской, 15 «а». Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 17 декабря.

Так, специалисты Роспотребнадзора во время проверки нашли в ресторане YokoMokko нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Подобные нарушения могут стать причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных и неинфекционных заболеваний и угрожают жизни посетителей.

Поэтому санврачи составили протокол о привлечении организация общественного питания ООО «Мострейд» к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. Теперь заведению грозит штраф и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

А в кальян-баре «Мята Lounge Centre» нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. ИП Бледновой также могут оштрафовать по статье 6.4 КоАП РФ или приостановить его деятельность на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU