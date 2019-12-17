2019-12-17T20:15:57+03:00
Общество

На площади Ленина уже разместили светодиодную арку в виде надписи 2020

Наверняка она будет популярна у воронежцев, желающих эффектных фото
Олег ИВАНОВ
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Праздник приходит в наш город!Праздник приходит в наш город!Фото: СОЦСЕТИ
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На площади Ленина готовятся к новогодним праздникам: напомним, в этом году все оформление будет выполнено по обновленной концепции - за основу взята сказка «Щелкунчик». Объем финансирования – около 22 млн рублей.

Воронежцы 17 декабря опубликовали фото, на котором видно, что со стороны здания правительства области уже разместили светодиодную арку в виде надписи 2020. Наверняка она станет одним из самых популярных мест для праздничных фото. Дело в том, что первый из нулей представляет собой «вход», через который посетители впоследствии смогут попасть в зону «Детского праздника».

В скором времени напротив здания Театра оперы и балета появятся фотозоны «Щелкунчик» и «Карусель». Гости станут свидетелями сражения Щелкунчика с Мышиным королем. А также появятся многие другие праздничные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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