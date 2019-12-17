Вирусы гриппа отступили от Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-17T17:58:43+03:00

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За неделю с 9 по 15 декабря за медицинской помощью в Воронежской области обратились 7355 больных. Большинство из них дети до 14 лет – 4721. Заболеваемость пока ниже уровня эпидпорога на 29,2%.

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать простые меры профилактики. Помните о том, что важно укрепление иммунитета, закаливание, соблюдение режимов труда и отдыха, сна. Также необходимо правильно подбирать одежду при смене погодных условий. Соблюдайте правила личной гигиены - часто мойте руки, используйте одноразовые бумажные платки или салфетки, носите защитные маски в период подъема заболеваемости и при контакте с больным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU