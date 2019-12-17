2019-12-17T15:48:49+03:00
Здоровье

Биолог из Воронежа разрабатывает безопасную альтернативу антибиотикам и антисептикам

Аспирантка ВГУ работает над проектом получения препарата из инжира
Ярослав ИВАНОВ
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фото пресс-служба ВГУфото пресс-служба ВГУ
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Аспирантка кафедры биофизики и биотехнологии Воронежского университета Светлана Панкова благодаря финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований работает над изучением иммобилизованных протеолитических ферментов как основы для создания комплексных ранозаживляющих препаратов. Они широко применяются для лечения поверхностных ран с целью удаления некротических (омертвевших) тканей и разжижения экссудата. Светлана Панкова работает над методикой получения фицина из сока инжирного дерева и оценкой возможности его использования для повышения эффективности антимикробной терапии, ускорения обеззараживания раны и восстановления тканей.

- Проект является логическим продолжением ранее полученных in vitro результатов, свидетельствующих об эффективном разрушении фицином биопленок стафилококка и 10-кратном снижении необходимой концентрации антибиотиков для их уничтожения. Кроме того, выступающий в роли матрицы хитозан может оказывать терапевтический эффект. В проекте впервые предлагается получение препаратов иммобилизованного фицина с возможностью контролируемой десорбции, что является основой для разработки перевязочных материалов с дозированным высвобождением фермента для предотвращения биообрастания раневой поверхности, - сообщили в пресс-службе ВГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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