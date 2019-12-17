Воронежцы стали чаще заражаться энтеровирусами и кишечными инфекциями

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-17T15:37:03+03:00

В то же время стало меньше заболеваний сальмонеллезом, скарлатиной, педикулезом и сифилисом

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали об инфекционных заболеваниях, которые жители нашей области подхватывали в ноябре. Всего их зарегистрировали 33376. В ноябре 2018 года было больше - 34128.

Самая тревожная ситуация с острыми кишечными инфекциями, причина которых неясна. Их стало больше в 2,3 раза. В 2,2 раза чаще стали заболевать коклюшем, в 2 раза – подхватывать энтеровирусные инфекции. Также возросло число хронических вирусных гепатитов В и С – на 68,6% и 6,0%, ветрянок – на 14,2%, энтеробиозов (паразит в форме червя, вызывающий нестерпимый зуд) – на 31,3%.

В то же время меньше стали болеть педикулезом – на 45,3%, сальмонеллезом – на 36,2%, скарлатиной – на 13,7%, внебольничной пневмонией – на 10,9%, острыми кишечными инфекциями, причина которые ясна, – на 9,7%, сифилисом – на 3,7%.

В ноябре 23 жителя Воронежской области заразились болезнью Лайма, передаваемой клещами, 19 – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 5- острым вирусным гепатитом С, 4 – дезинтерией, по три - острым вирусных гепатитов А, менингитом и цитомегаловирусной инфекцией (у взрослых она может проявляться по разному - от насморка до головных болей и болей в суставах, а у детей порой заканчивается желтухой или даже смертью). Были единичные случаи острых вирусных гепатитов В и Е и лихорадки Денге.

Также зарегистрировали 29879 случаев заболевания ОРВИ, что на 2,8% ниже показателей ноября 2018 года. По-прежнему чаще всего ими болеют дети до14 лет (63,3%).

Животные кусали 394 человек (ноябре 2018 г. – 402). Клещи присасывались к 61 (года над к 162 ). Было пять лабораторно подтверждённых случаев заболевания бешенства у трех кошек (в Воронеже, Аннинском и Павловском районах), одной собаки – в Рамонском и одной лисы – в Павловском районах..

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ИСТОЧНИК KP.RU