Известный писатель расскажет воронежцам об узниках Освенцима

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-17T14:21:54+03:00

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23 декабря в литературном музее имени Никитина пройдет лекция известного российского географа, публициста и писателя Павла Поляна.

Спикер расскажет о длительной работе исследователя над недавно рассекреченными документами военного времени, вошедшими в книгу «Свитки из пепла. Еврейская «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и ее летописцы». О существовании концентрационного лагеря на территории Польши знали немногие, он не был обозначен на картах нацистов. Узнали о нем январе 1945 года, когда войска 1-го Украинского фронта освободили узников фашистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

Лекция начнется в 18.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU