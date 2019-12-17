2019-12-17T09:51:11+03:00
Общество

Системой управления легкорельсовым транспортом в Воронеже займутся столичные корпорации

Они же будут искать инвесторов для проекта
Ярослав ИВАНОВ
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Пока воронежские власти ожидают от перевозчиков обновления подвижного состава одновременно занимаются проработкой системы легкорельсового транспорта. Правительство Воронежской области собирается заключить соглашение с акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания» и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Первый заместитель руководителя департамента экономического развития Игорь Кумицкий отметил, что оба соглашения направлены на повышение качества пассажирских перевозок и модернизацию транспортной сети Воронежской области, повышение эффективности управления пассажирскими перевозками (этим и займется ЦППК), а также привлечение инвестиций в проект создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории Воронежа (а этим - «ВЭБ.РФ»).

То есть ЦППК разработает проект управления легкорельсового транспорта. А «ВЭБ.РФ» будет искать инвесторов, готовых вложить средства в создание сети ЛРТ.

Реализация соглашений позволит выбрать оптимальную модель государственно-частного партнерства, структурировать долговое финансирование, создать пул инвесторов и привлечь финансирование на приемлемых для региона условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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