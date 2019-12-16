2019-12-16T19:38:42+03:00
Общество

В Воронеже бездомный пес пользуется общественным транспортом

Пассажирка рассказала, что встретила в салоне ПАЗика собаку-путешественницу
Виктор ПАВЛОВ
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Посмотрев на эту фотографию, пользователи соцсетей узнали дворового пса из Придонского. Фото: "Типичный Воронеж".Посмотрев на эту фотографию, пользователи соцсетей узнали дворового пса из Придонского. Фото: "Типичный Воронеж".
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Жительница Воронежа Виктория рассказала о необычной встрече в маршрутке. Девушка зашла в автобус 60Б на улице 9 Января. Там увидела пса в ошейнике, который разгуливал по салону. Он вел себя довольно дружелюбно, но всем мешался.

- После расспросов о том, чья это собака, выяснилось, что пес сам по себе, - поделилась Виктория. - Может, потерялся?

В соцсетях уверенно опознали собаку-путешественницу. В комментариях пишут, что на фотографии - Рекс, который живет во дворах Придонского. Как он зашел в маршрутку и где потом вышел - пока неясно. Судя по комментариям, Рекса нельзя назвать совсем уж миролюбивым: так, один из пользователей указал, что пес отобрал у местного жителя пакет с сосисками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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