2019-12-16T18:02:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчину посадили на три года за то, что он любил покайфовать

В доме у жителя Кантемировского района нашли около 170 граммов марихуаны
Юрий КОЗЛОВ
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Кантемировский районный суд вынес жесткий приговор 36-летнему жителю села Митрофановка. Его уже не первый раз поймали на хранение запрещенных веществ.

24 июля местные полицейские нагрянули к мужчине с обыском и нашли в его доме, в сараях, других подсобных помещениях около 170 граммов марихуаны. Любитель кайфа признался, что нашел маленькую дикую плантацию конопли на заброшенной пилораме. Он высушил ее, измельчил и спрятал, чтобы время от времени забивать «косяк».

- Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Однако суд приговорил его к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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