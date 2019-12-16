2019-12-16T17:26:45+03:00
Происшествия

"Однодневки" помогли директору воронежской фирмы заработать 16 млн рублей

Однако операции на такие внушительные суммы не остались незамеченными
Виктор ПАВЛОВ
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Сразу четыре призрачные фирмы работали в связке с крупной логистической компанией в Воронежской области. 41-летний директор организации проворачивал фиктивные сделки, которые указывал в бухгалтерской отчетности. В итоге предъявил к вычету налог за три года - более 16 млн. рублей.

Однако операции со столь внушительными суммами не остались незамеченными. Проверки полиции показали факт уклонения от налогов. Как сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области, директор (уже бывший) признал вину в полном объеме. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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