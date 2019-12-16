"Однодневки" помогли директору воронежской фирмы заработать 16 млн рублей
Сразу четыре призрачные фирмы работали в связке с крупной логистической компанией в Воронежской области. 41-летний директор организации проворачивал фиктивные сделки, которые указывал в бухгалтерской отчетности. В итоге предъявил к вычету налог за три года - более 16 млн. рублей.
Однако операции со столь внушительными суммами не остались незамеченными. Проверки полиции показали факт уклонения от налогов. Как сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области, директор (уже бывший) признал вину в полном объеме. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU