"Однодневки" помогли директору воронежской фирмы заработать 16 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-16T17:26:45+03:00

Однако операции на такие внушительные суммы не остались незамеченными

Изменить размер текста: A A

Сразу четыре призрачные фирмы работали в связке с крупной логистической компанией в Воронежской области. 41-летний директор организации проворачивал фиктивные сделки, которые указывал в бухгалтерской отчетности. В итоге предъявил к вычету налог за три года - более 16 млн. рублей.

Однако операции со столь внушительными суммами не остались незамеченными. Проверки полиции показали факт уклонения от налогов. Как сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области, директор (уже бывший) признал вину в полном объеме. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU